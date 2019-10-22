Конор МакГрегор посетит сегодня Украину

Конор МакГрегор. Фото: ТСН

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор сегодня посетит Киев.

Самый яркий боец UFC прилетит ненадолго в столицу Украины. Он проведет встречу с журналистами и возможно прогуляется по улицам Киева. Более подробная информация пока не разглашается, пишет rbc.ua.

Пригласить известного бывшего чемпиона мира в легком весе решила одна из известных букмекерских контор. Это будет первый визит спортсмена в Украину.

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МакГрегор известен своим несдержанным поведением и громкими высказываниями. Этим летом он попал в скандал из-за того, что ударил пожилого мужчину в одном из пабов за то, что тот не захотел выпить его виски. При этом спортсмен ударил старого кулаком по лицу. Посетители сразу же начали оттаскивать бойца от барной стойки, за которой сидел дед. Позже выяснилось, что удар был не очень сильным, поскольку пожилой человек не упал и сделал вид, что ничего не произошло.