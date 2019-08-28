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среда, 28 августа 2019 08:43

Коноплянка заинтересовал "Сампдорию"

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Коноплянка заинтересовал &quot;Сампдорию&quot;
Через затянувшийся переход Коноплянка пребывает в стрессовом состоянии

Как сообщает Tuttomercato, полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Серии А.

По информации источника, в услугах 29-летнего вингера сборной Украины заинтересована "Сампдория", президент которой уже связывался с футболистом.

Главной проблемой трансфера может стать зарплата украинца, из-за которой по мнению СМИ, сорвался его переход в турецкий "Бешикташ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна причина, почему Коноплянка не перешел в "Бешикташ"

В случае перехода Коноплянка может стать вторым украинцем "Сампдории" после Алексея Михайличенко, который выступал за клуб в 1990-ых годах.

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Дата
28
августа

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