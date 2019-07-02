Коноплянка согласовал контракт с новым клубом

Коноплянка все ближе к переезду в турецкую Суперлигу

Евгений Коноплянка стает все ближе к переезду в Турцию.

Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка договорился об условиях личного контракта с Фенербахче, сообщает портал "Fanatik".

С турецким грандом лидер национальной сборной Украины подпишет 3-летний контракт, по которому будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.

"Фенербахче" завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и остался без еврокубков на следующий сезон.

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В минувшем сезоне вингер принял участие в 21 матче "Шальке" во всех турнирах, забив гол и отдав 2 результативных передачи.