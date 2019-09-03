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вторник, 03 сентября 2019 09:31

Коноплянка прокомментировал свой переход в "Шахтер"

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Коноплянка прокомментировал свой переход в &quot;Шахтер&quot;
Евгений Коноплянка будет выступать в "Шахтере" под 15 номером

Новоиспеченный вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился эмоциями после перехода в "Шахтер".

"Настроение радостное, но в то же время я устал, потому что спал всего 3 часа Хочется быстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой.

Следил ли за "Шахтером"? Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс дерби "Шахтер" - "Динамо" тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков, для меня здесь никаких сюрпризов.

Мог раньше перейти в "Шахтер"? Было дело. Скажу так: "Горняки" захотел меня больше, чем другие клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

Похожи наши амбиции? Сто процентов. Но мы можем говорить много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели.

Готов бороться за чемпионство? Об этом даже ничего говорить - задача номер один. Поэтому я здесь. Хочу ежегодно поднимать трофей чемпиона Украины", - цитирует Коноплянку официальный сайт "Шахтера".

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29-летний Коноплянка перешел в "Шахтер" из "Шальке", подписав контракт на 3 года.

https://football24.ua
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Дата
03
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