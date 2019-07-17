Коноплянка не рассматривает варианты из России

Коноплянка ни за что не поедет в страну-агрессор

"Шальке" продолжает переговоры по трансферу Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая.

Об этом сообщает "Трибуна".

Наиболее вероятный вариант – "Фенербахче", в который "Шальке" готово отпустить Коноплянку за 3 млн евро.

По информации источника, турецкий клуб готов платить украинскому полузащитнику 3 млн евро в год, в "Шальке" Коноплянка получает 4 млн евро.

Не исключен вариант, по которому украинец доработает контракт в немецком клубе, чтобы не идти на понижение зарплаты.

"Шальке" не заинтересован в продолжении сотрудничества и хочет заработать на трансфере полузащитника.

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Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с немецкой командой.