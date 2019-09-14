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суббота, 14 сентября 2019 19:17

Коноплянка дебютировал, "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей"

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Коноплянка дебютировал, &quot;Шахтер&quot; одержал волевую победу над &quot;Зарей&quot;
Марлос забил красавец-гол

В очередном матче чемпионата Украины "Шахтер" победил "Зарю" - 4:3.

"Заря" не заслужила поражение. В первом тайме луганчане вели - 2:0 после ударов Юрченко и Кочергина. Лишь под конец первой половины игры "Шахтер" разбегался и Тайсон отыграл один мяч.

Второй тайм был полностью за "Шахтером". Сначала Марлос замечательным обводным ударом сравнял счет, а затем Мораес вывел горняков вперед - 3:2.

"Заре" хватило сил сравнять счет. Это Леднев пробил Пятова, который в целом провел неубедительную игру.

Травмировался Тайсон и его появление на поле в Манчестере под вопросом

Однако "Шахтер" сумел избежать потери очков. На восемьдесят девятой минуте Коноплянка, вышедший на замену, прострелил, а Мораес вырвал победу для "Шахтера".

В целом игра горняков вызывает много беспокойства перед стартом Лиги чемпионов. "Шахтер" много пропускает, а голкипер Пятов неуверенно играет на линии и на выходах.

В матче травмировался Тайсон и его появление на поле в Манчестере под вопросом.

Серьезные проблемы имеет "Шахтер" в центре защиты. Даже Русин легко накручивал по двое защитников. Что будет в Манчестере - нетрудно спрогнозировать.

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После 7 матчей "Шахтер" стопроцентную количество баллов - 21 и на 9 баллов опережает ближайшего преследователя - "Александрию".

Автор: Юрий СТРИГУН
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