Коноплянка близок к переходу в "Шахтер"

Коноплянка может заменить Тайсона в "Шахтере"

Вингер гельзенкирхенского "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в УПЛ.

Донецкий "Шахтер" может вернуть Коноплянку в Украине. Стороны близки к тому, чтобы согласовать переход, утверждает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

"Шальке" течение всего лета пытался найти для Коноплянке новый клуб, но все переговоры завершились неудачно.

В "Шахтере" Коноплянка может стать заменой Тайсону, на которого претендуют "Милан" и "Рома"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владелец "Вест Хема" похвалил Ярмоленко

Евгений Коноплянка не имеет стабильного места в "Шальке". Клуб готов его продать, но в течение лета не нашлось потенциальных покупателей. Переход в турецкие клубы так и остались слухами. Потенциальных покупателей отпугивает большая заработная плата украинца.