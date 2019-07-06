Конопля сравнял свое поколение с Милевским и Алиевым

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов.
"У меня есть ощущение, что много кто заиграет из этого поколения. Если бы еще больше доверяли в первых командах. Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений" – пишет "Трибуна"
"Артем Милевский, Александр Алиев – алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего", – сказал Конопля.
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В середине июня сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. В финале украинцы обыграли Южную Корею - 3:1.
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