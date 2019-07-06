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суббота, 06 июля 2019 12:05

Конопля сравнял свое поколение с Милевским и Алиевым

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Конопля сравнял свое поколение с Милевским и Алиевым
Ефим жалуется, что тренеры не доверяют игрокам его поколения

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов.

"У меня есть ощущение, что много кто заиграет из этого поколения. Если бы еще больше доверяли в первых командах. Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений" – пишет "Трибуна"

"Артем Милевский, Александр Алиев – алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего", – сказал Конопля.

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В середине июня сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. В финале украинцы обыграли Южную Корею - 3:1.

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Дата
06
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