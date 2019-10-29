Конкурентка Свитолиной снялась с Итогового турнира

Наоми Осака покидает Итоговый турнир из-за травмы плеча. Фото: рейтер

Третья ракетка мира японка Наоми Осака снялась с итогового турнира. 22-летняя теннисистка приняла подобное решение из-за травмы плеча, сообщает "24 канал"

Осаку заменит голландка Кики Бертенс, которая ранее проиграла в финале малого Итогового турнира белоруске Арине Соболенко.

Напомним, Осака успешно стартовала на турнире в Шэньчжэне, в первом матче своей группы разобравшись с чешкой Петрой Квитовой.

В нынешнем сезоне японка победила на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), а также на турнирах в Осаке и Пекине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Федерер расплакался после победы на очередном турнире

28 октября в параллельной группе с победы начала турнир и украинка Элина Свитолина, которая защищает звание чемпионки Итогового турнира. Она обыграла Плишкову из Чехии.