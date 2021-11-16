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вторник, 16 ноября 2021 15:50

Конкурента Зинченко подозревают в шести изнасилованиях

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Конкурента Зинченко подозревают в шести изнасилованиях
Бенжамин Менди играет за "Ман Сити" с 2017 года. Фото: ФК Reuters

Защитнику сборной Франции и "Манчестер Сити" 27-летнему Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще по двум случаям изнасилования.

Суммарно французский футболист обвиняется в шести эпизодах изнасилования и одном эпизоде ​​сексуального насилия, сообщает Sky Sports.

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Слушание по делу назначено на 24 января следующего года.

Француз находится под стражей с августа, ему было отказано в выходе на свободу под залог. "Ман Сити" отстранил Менди до окончания расследования.

Все обвинения базируются на инцидентах, предположительно, произошедших в период с октября 2020 года по август 2021-го.

Летом 2017 года "Сити" заплатил за переход Менди из "Монако" €57,5 млн. С этого времени он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах и отдал 12 результативных передач.
Бенжамен – футболист национальной сборной Франции, за которую провел десять матчей.

В составе "Ман Сити" француз конкурировал за позицию левого защитника с украинцем Александром Зинченко.

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