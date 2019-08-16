Конкурент Зинченко вернулся в "Манчестер Сити"

Менди приступил к индивидуальным тренировкам

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди вернулся в команду и будет восстанавливаться после травмы.

Француз получил травму колена, перенес операцию и будет проходить процесс восстановления. Как сообщает The Sun, футболист уже вернулся в расположение "Манчестер Сити".

Менди перебрался в МС 2 года назад с "Монако", но за это время более лечился, чем играл, благодаря чему место в основном составе занял украинец Александр Зинченко.

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В 1-м туре АПЛ команда Гвардиолы на выезде разгромила "Вест Хэм" 5:0. Зинченко сыграл полный матч.