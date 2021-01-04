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понедельник, 04 января 2021 16:30

Конкурент Лунина закрутил роман со звездой скандального телешоу

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Голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа закрутил роман с участницей скандального испанского телешоу "Остров искушений".

Испанская телеведущая Альба Каррильо стала новой пассии звездного вратаря, сообщает Marca.

Альба - новая избранница бельгийского голкипера - имеет не слишком хорошую славу. Ранее во время съемок этого проекта девушка имела роман с двумя участниками шоу, при этом будучи в отношениях с еще одним вне телевидения.

Куртуа разведен, но воспитывает двоих детей. В текущем сезоне он является неизменным голкипером "Реала". Вратарь сборной Украины Андрей Лунин является дублером бельгийца.

Автор: Marca
  Арльба Каррильо
Арльба Каррильо

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Тибо Куртуа выступал за "Гент", "Челси", "Атлетико" и "Реал". Его считают, одним из лучших вратарей современности.

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Дата
04
января

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