Конкурент Лунина в "Реале" получил серьезную травму

Основной вратарь "Реала" Куртуа пропустит месяц из-за травмы

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа рискует пропустить старт нового сезона.

Поступили плохие новости из лазарета "Реала", Тибо Куртуа повредил левую лодыжку, сообщает Marca.

По информации издания, на восстановление бельгийском вратарю нужен месяц, и он не поедет с командой в Мюнхен на Audi Cup. Стоит отметить, что 17 августа "Реал" начнет свой путь в новом сезоне Ла Лиги и участие Тибо в матче против "Сельты" тоже остается под вопросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный украинский вратарь осудил футболистов, которые едут играть в Россию

На вратарской позиции у "Реала" остались Кейлор Навас и Андрей Лунин. Также мадридцы возьмут с собой в Германию третьего голкипера Альтубе.