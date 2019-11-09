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суббота, 09 ноября 2019 16:05

Конкурент Лунина опозорился в Испании

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Конкурент Лунина опозорился в Испании
Масип когда-то играл за "Барселону"

Андрей Лунин мало играл в прошлом сезоне в "Леганесе", а в "Вальядолиде" в текущем сезоне играет еще меньше. Главный тренер команды, куда был отправлен украинский голкипер "Реала" в аренду, безальтернативно доверяет Масипу, который не только выигрывает конкуренцию в борьбе за место в основе, но и является лидером коллектива в раздевалке.

Однако в игре на поле, на самом деле, Хорди Масип не безупречен, у него случаются ляпы, один из которых, например, разрушил перспективы команды в матче 13-го тура Ла Лиги. "Алавес" в то время выигрывал 1:0, а благодаря ошибке Масипа удвоил свое преимущество. Сообщает ua-football.com

Масип, сыграв на выходе, выпустил мяч из рук у линии ворот, и позволил сопернику протолкнуть его в пустую сетку.

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"Вальядолид" проиграл первый тайм со счетом 0:2.

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