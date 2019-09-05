Конкурент Ярмоленко выбыл на 3-4 месяца

Майкл Антонио получил травму колена

Конкурент Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" по позиции левого вингера Майкл Антонио выбыл до конца года из-за травмы.

Англичанин получил травму в матче Кубка английской лиги против "Ньюпорта". Его заменили уже на 8-й минуте встречи из-за травмы. Впоследствии оказалось, что у него травма подколенного сухожилия. Поэтому в следующем матче против "Норвича" он не играл, а именно Ярмоленко вышел в старте и забил один из голов.

Футболиста уже прооперировали. По данным Sky Sports, срок восстановления Майкла Антонио составит 3-4 месяца. Поэтому к концу 2019-го он вряд ли сыграет.

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Следующий матч "молотобойцы" проведут 16 сентября на выезде против "Астон Виллы".