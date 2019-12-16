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понедельник, 16 декабря 2019 07:35

Коммунистические фанаты скандировали оскорбления в адрес Зозули

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Коммунистические фанаты скандировали оскорбления в адрес Зозули
Роман Зозуля известен своей помощью украинской армии

Матч 20 тура Сегунды "Райо Вальекано" – "Альбасете" 0:0 по итогам первого тайма) не продолжится из-за поведения фанатов хозяев в отношении украинского форварда гостей Романа Зозули. Сообщает "Трибуна".

В конце первого тайма фаны начали скандировать "Зозуля – нацист". Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм.

Возобновление второго тайма задержалось на 40 минут. "Альбасете" отказалось выходить на поле. Офицер встречи отменил продолжение матча.

Вероятно, решение по матчу будут выносить соответствующие комитеты.

Фанаты "Райо Вальекано" известны своими левацкими и прокоммунистическими взглядами.

В феврале 2017-го он перешел в этот клуб в аренду из "Бетиса", но его трансфер не был принят фанатами "Райо". Они обвинили украинца в связях с ультраправыми организациями в Украине, недовольство сопровождалось акциями против Зозули. ФИФА разрешила сменить клуб Роману, он покинул "Райо", не сыграв ни матча.

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Это первый матч Зозули против "Райо" на выезде.

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