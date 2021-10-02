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суббота, 02 октября 2021 17:55

Комментатор "Динамо" обрадовался голу в ворота киевлян

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Комментатор &quot;Динамо&quot; обрадовался голу в ворота киевлян
В этот раз Диалло не забил. Фото: "Динамомания"

Комментатор клубного YouTube-канала "Динамо Киев" во время матча "Динамо Киев U-19" — "Шахтер Донецк U-19" радовался голу донецкого клуба. Соответствующее видео сохранено в открытом доступе.

Поединок двух команд начался в 14.00, и уже на 3-й минуте игрок "Шахтера" Даниил Гончарук забил гол в ворота киевской команды. Поскольку игроки были в непривычной форме — "горняки" в белой, а киевляне — в темной, — комментатор решил, что гол забит в ворота "Шахтера". Информация про гол на какое-то время высветилась и на табло YouTube-канала. Однако спустя несколько секунд комментатор понял, что ошибся, и попросил прощения у зрителей.

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Поединок двух команд завершился со счетом 0:2 в пользу донецкого "Шахтера". Таким образом, после 10 игр донецкая команда закрепила свое лидерство в турнирной таблице с теперь уже 30 очками (у "Динамо" — 24 очка). В среду "Динамо" разгромило в гостях "Баварию" - 4:0 в Юношеской лиге УЕФА.

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