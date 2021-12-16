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четверг, 16 декабря 2021 10:03

Команды украинских легионеров сыграли феерический матч в Бельгии

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Команды украинских легионеров сыграли феерический матч в Бельгии
Безус снова претендует на Лигу Конференций. Фото: "Гент"

В 19-м туре первенства Бельгии между собой встретились "Мехелен" Марьяна Шведа и "Гент" Романа Безуса. оба украинца попали в стартовые составы своих команд.

При счете 1:1 Безус на 50-й минуте отличился результативной передаче на Лорана Депуатра. Однако это не принесло его команде ни единого очка, так как "Мехелен" ответил двумя забитыми мячами в течение 10 минут, а затем команды обменялись голами.

В итоге, 4:3 – победа "Мехелена". Швед отыграл 70-ть минут, но результативными действиями не отличился. Безус был заменен на 79-й минуте.

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В чемпионате Бельгии "Гент" занимает 5 строчку в турнирной таблице, а "Мехелен" – на 6 месте. В обоих коллективов по 30 очков после 19 туров.

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