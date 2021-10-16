Команду Роналду разбили в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" пропустил четыре мяча от "Лестера".Фото: twitter.com/ManUtd

Сегодня, 16 октября, на стадионе "Кинг Пауэр – Уолкерс" в Лестере в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" принимал "Манчестер Юнайтед". Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Счёт матча был открыт на 19-й минуте встречи. С передачи Бруну Фернандеша отличился Мэйсон Гринвуд. На 32-й минуте встречи полузащитник "лис" Юри Тилеманс сравнял счёт в матче с передачи Келечи Ихеаначо.

На 78-й минуте встречи защитник "Лестера" Чаглар Сёюнджю вывел свою команду вперёд. Однако 82-й минуте матча нападающий "красных дьяволов" Маркус Рашфорд сравнял счёт, ему ассистировал Виктор Линделёф.

Через минуту нападающий "лис" Джейми Варди с передачи Айосе Переса вывел "Лестер" вперёд. В добавленное ко второму тайму время нападающий Патсон Дака забил гол и установил окончательный счёт встречи – 4:2.

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"Манчестер Юнайтед" после 8 тура скатился на 5 место с 14 очками, а "Лестер" поднялся на 11. У команды 11 зачетных баллов.