Команда Зинченко покупает защитника за €40 млн

В Англии Натан Аке начинал свою карьеру в "Челси". Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" находится в шаге от подписания центрального защитника Натана Аке.

"Горожане" договорились с "Борнмутом" о трансфере футболиста за €40 млн, сообщает, skysports.com.

Нидерландский футболист в основном играет в центре обороны, однако способен сыграть и слева в защите, на позиции украинца Александра Зинченко.

Наставник "МС" Хосеп Гвардиола видит Аке игроком центра защиты, потому что в прошлом сезоне это было наиболее уязвимым местом команды.

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В прошлом сезоне АПЛ Натан Аке провел 29 матчей и забил 2 гола. Его команда "Борнмут" вылетела из элиты английского футбола.