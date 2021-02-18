Команда Зинченко побеждает 17 матчей подряд

Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко. Фото: REUTERS

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Эвертон" - 3:1.

В конце 1-го тайма команды обменялись забитыми мячами. Во 2-й половине игры "горожане" смогли переиграть соперника. Рияд Махрез и Бернанда Силва принесли "Манчестер Сити" победу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко избавился от конкурента в "Манчестер Сити"

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

Команда Хосепа Гвардиолы побеждает в 17-м матче подряд. Опережая ближайшего преследователя "Манчестер Юнайтед" на 10 очков.

21 февраля "Ман Сити" сыграет в гостях против "Арсенала". Начало игры в 18:30.