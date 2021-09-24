Команда украинца Зинченко остается главным фаворитом АПЛ

"Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко, остается главным фаворитом новой кампании в Премьер-лиге

Действующий чемпион Англии - "Манчестер Сити", за который выступает украинский легионер Александр Зинченко, несмотря на неуверенный старт, остается главным фаворитом новой кампании в Премьер-лиге.

"Горожане", которые выиграли в прошлом сезоне чемпионский титул с солидным запасом в 12 очков перед ближайшим преследователем - соседями из "Манчестер Юнайтед", новую кампанию начали не слишком уверенно. Успев проиграть в стартовом поединке "Тоттенхэму" (0:1) и разделив очки с "Саутгемптоном" (0:0), команда украинца Зинченко пока находится за пределами тройки лидеров чемпионата.

Однако, по мнению беттинг-аналитиков, подопечные Хосепа Гвардиолы все равно остаются основными претендентами на золото второй сезон подряд. Шансы на золото команды украинца Зинченко пока оцениваются выше всех, несмотря на то, что сейчас есть команды, которые набрали больше очков в сезоне, чем "Горожане".

Напомним, что украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко был заметной фигурой в чемпионском сезоне 2020/21 годов, сыграв в 20-ти поединках Премьер-лиги. Также украинец провел 9 матчей в Лиге чемпионов, где "Горожане" добрались до финала. А вот в новой кампании статистика Зинченко пока скромнее - всего 2 матча в АПЛ и один - в Лиге чемпионов. Впрочем, впереди у него еще много времени, чтобы улучшить свои показатели.