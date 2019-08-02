Команда украинца разгромила и выбила россиян из Лиги Европы

Украинец Кирилл Петров помог "Нефчи" дважды обыграть тульский "Арсенал"

"Нефчи" разгромил российский "Арсенал" 3: 0 в рамках квалификации к Лиге Европы.

Первая игра завершилась победой представителя Азербайджана 1: 0. Общий счет противостояния - 4: 0.

В составе "Нефчи" в обоих матчах сыграл украинский защитник Кирилл Петров. Его команда сенсационно проходит дальше, а Россия остается без одного из представителей в еврокубках уже на первой стадии.

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Следующим соперником команды Петрова будет израильская "Бней - Иегуда". Матчи пройдут 8 и 15 августа.