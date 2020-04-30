Команда Реброва выходит из карантина

Сергей Ребров работает в Венгрии уже второй сезон. Фото: ФК "Ференцварош"

Чемпионат Венгрии по футболу планируют возобновить в ближайшие недели.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш сообщил, что в стране профессиональные команды смогут возобновить тренировки с 4 мая.

Речь идет о полноценных тренировках футболистов всей командой, а не индивидуальных тренировках игроков.

23 мая могут возобновить национальный чемпионат, решение об этом будет принимать руководство лиги. Все зависит от того, сколько в стране будет больных коронавирусом людей.

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Лидером турнирной таблицы чемпионата Венгрии является "Ференцварош" Сергея Реброва, который опережает МОЛ "ВиДи" на 3 очка и имеет 2 матча в запасе.