Команда Реброва позорно вылетела из Лиги чемпионов

Сергей Ребров - главный тренер венгерского "Ференцвароша". Работает на должности второй сезон

Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Русенборг" (Норвегия)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия)

ЧФР (Румыния) – "Славия" (Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) – "Аякс" (Голландия)

Путь представителей лиг

ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия)

В турнире было зафиксировано несколько сенсаций. Команда украинского тренера Сергея Реброва – венгерский "Ференцварош" после ничьей на чужом поле в матче с загребским "Динамо" – 1:1 разгромно проиграла дома в Будапеште – 0:4 и выбыла из Лиги Европы. Российский "Краснодар" после домашнего поражения (0:1) на выезде обыграл "Порту" - 3:2 и прошел дальше.

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Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа. Победители выйдут в групповой этап турнира.