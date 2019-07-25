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четверг, 25 июля 2019 08:30

Команда Реброва делает еще один шаг к Лиге чемпионов

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Команда Реброва делает еще один шаг к Лиге чемпионов
Команда Сергея Реброва уверенно побеждает в квалификации Лиги чемпионов представителя Мальты

Состоялась первая игра между "Ференцварошем" и "Валлеттой" в рамках второго этапа квалификации Лиги Чемпионов. Команда Сергея Реброва отпраздновала победу со счетом 3:1.

В стартовом составе "Ференцварош"а вышло три украинца — полузащитники Александр Зубков, Игорь Харатин и Даниил Игнатенко. Все трое отыграли по 90 минут.

Игра прошла с подавляющим преимуществом "Ференцвароша", который уже к перерыву отличился дважды и еще один мяч после перерыва. Дубль записал на свой счет итальянский форвард Давид Лансафаме, а в случае со вторым голом ему ассистировал украинский хавбек Александр Зубков.

На 85-й минуте "Валлетта" отыграла один мяч, и этот гостевой гол в ее исполнении оставил интригу в паре перед ответным поединком.

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Ответный матч на Мальте состоится в следующий вторник, 30 июля.

https://sportarena.com
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