Команда Ракицкого разбила Кубок России

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с начала 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

В финале Кубка России питерский "Зенит" победил "Химки" 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол забитый Артем Дзюбой с пенальти на конец игры. "Химки" могли перевести игру в овертайм, но на последних секундах игры не реализовали хорошую возможность сравнять счет.

Финал запомнился тем, что капитан "Зенита" Бранислав Иванович разбил выигранный трофей. Серб хотел поднять Кубок над головою, но не удержал трофей. Крышка из хрусталя разбилась вдребезги.

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В составе "Зенита" выступает бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий. Главный тренер команды Сергей Семак имеет украинское происхождение. Одним из ассистентов главного тренер является экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук.