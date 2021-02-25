Команда Моурнийо вышла в 1/8 Лиги Европы

Жозе Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с 2019 года. Фото: REUTERS

Английский "Тоттенхэм" стал 1-й командой, которая вышла в 1/8 Лиги Европы.

В ответном матче 1/16 турнира команда Жозе Моуриньо разгромила "Вольфсберг" - 4:0. 1-я играл в Австрии завершилась также разгромной победой англичан -4:1. Общий счет противостояния - 8:1.

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Начал разгром соперника Деле Алле красивым ударом через себя. После перерыва Винисиус оформил дубль, а поставил точку в матче Ґарет Бэйл. Гости не смогли даже на гол престижа.

26 февраля состоится жеребьевка 1/8 Лиги Европы. Представители Украины "Динамо" и "Шахтер" проведут свои матчи 1/6 турнира 25 февраля. "Горняки" сыграют против "Маккаби", а киевляне проведут матч против "Брюгге".