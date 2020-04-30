Команда Милевского выбила Вернидуба из Кубка Беларуси

Артем Милевский является одним из лидеров "Динамо" Брест. Фото: ФК "Динамо" Брест

Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси.

Во втором полуфинальном матче "бело-синие" проиграли "Шахтеру" Юрия Вернидуба - 2:4. Но вышли в финал благодаря домашней победе (2:0) в первом матче, пишет "Спортарена".

В первом тайме "Динамо" забило два мяча и практически сняло все вопросы о победителе противостояния. Но второй тайм полностью остался за подопечными Вернидуба - "Шахтер" сделал камбэк, забив 4 мяча, но этого не хватило для итогового успеха.

В составе "Динамо" с первых минут играл украинский нападающий Артем Милевский, которого заменили во втором тайме. Евгений Хачериди и Александр Нойок пропустили отчетную игру из-за дисквалификации.

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Финал Кубка Беларуси состоится 24 мая в Минске. Между собой сыграют БАТЭ и "Динамо" Брест.