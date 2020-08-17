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Команда Малиновского заинтересована в трансфере Цыганкова

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Команда Малиновского заинтересована в трансфере Цыганкова
Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Серии А. Фото: ФК "Динамо"

Итальянский "Аталанта" заинтересована в трансфере лидера "Динамо" Виктора Цыганкова.

Полузащитник сборной Украины является альтернативным вариантом для представителя Серии А в случае срыва трансфера игрока сборной России Алексея Мирончука, сообщает Meta-raitings.

Стороны близки к соглашению. Сумма трансфера может составить около 15 млн евро.

Если команде Руслана Малиновского не удастся оформить трансфер игрока "Локомотива", они переключаются на подписание Цыганкова.

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Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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