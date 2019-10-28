Команда Фонсеки победила "Милан"

"Рома" Паулу Фонсеки поднялась на 6 место в Серии А. Фото: из открытых источников

"Милан" снова не смог победить при Стефано Пиоли. На этот раз "россонери" уступили "Роме", пишет "Спортарена"

Римляне на "Стадион Олимпико" добыли очень важную победу. Начало триумфа хозяев положил боснийский форвард Джеко, который удачно завершил розыгрыш углового в конце первого тайма.

После перерыва "Милан" отыгрался усилиями Тео Эрнандеса на 55-й минуте. Однако уже через три минуты Дзаньоло установил окончательный счет матча - 2: 1 в пользу "Ромы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пас Ярмоленко и ничья "Вест Хэма" – в Англии играют очередной тур

"Милан" остался на 12-м месте в турнирной таблице, в активе команды Пиолы 10 очков. "Рома" поднялась на шестое место с 16-ю очками.