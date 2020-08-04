Команда Ярмоленко в шаге от подписания форварда "Барселоны"

Мартин Брейтуэйт не смог закрепиться в "Барселоне". Фото: Reuters

Английский "Вест Хэм" в шаге от трансфера форварда "Барселоны" Мартина Брейтуэйта.

Стороны близки к завершению сделки. Трансфер обойдется "молотобойцам" в 20 мил евро, сообщает "Mundo Deportivo",

Брейтуэйт перешел в "Барселону" зимой 2020 года с "Леганеса", в качестве замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле, но датский нападающий так и не смог себя проявить на "Камп Ноу".

Брейтуэйт действует на острие атаки, или играет оттянутого форварда, поэтому не будет конкурентом для украинца Андрея Ярмоленко, который играет на фланге.

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Мартин Брейтуэйт выступал во Франции за "Тулузу", "Бордо", в Испании играл за "Леганес" и "Барселону". В активе нападающего 39 матчей за сборную Дании.