Команда Ярмоленко осталась без лидера

"Вест Хэм" остался без своего лидера перед новым сезоном

"Вест Хэм" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Марко Арнаутович присоединился к китайскому "Шанхай СИПГ". Сумма трансфера не разглашается.

Ранее "Sky Sports" сообщал, что китайский клуб заплатит за австрийца 25 миллионов евро. Отметим, что согласно китайскому законодательству еще 25 миллионов евро "Шанхай СИПГ" должен выплатить в бюджет Китая.

Арнаутович мог перебраться в Китай еще зимой, но "Вест Хэм" отклонил предложение в размере 35 миллионов фунтов.

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Австриец Арнаутович провел в "Вест Хэме" два сезона. В минувшей кампании 30-летний нападающий отметился 11 голами в 30 матчах всех турниров.