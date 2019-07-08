Команда Ярмоленко осталась без лидера

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 423
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1206
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 648
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3024
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 567
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1179
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2286
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2233
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5967
Фото
Все фото
3
7
12
15
7
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Адреналин и мотоциклы - как прошел международный Cossacks Pitbike Cup — фото
Адреналин и мотоциклы - как прошел международный Cossacks Pitbike Cup — фото
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Видео
Все видео
"Динамо" сыграло вничью с именитым соперником
"Динамо" сыграло вничью с именитым соперником
Японец фантастическим ударом отличился в воротах соперника
Японец фантастическим ударом отличился в воротах соперника
Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира
Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира
Определился победитель Копа Америка 2019
Определился победитель Копа Америка 2019
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 423
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2079
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1881
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 666
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 15:00

Команда Ярмоленко осталась без лидера

  Комментировать
Команда Ярмоленко осталась без лидера
"Вест Хэм" остался без своего лидера перед новым сезоном

"Вест Хэм" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Марко Арнаутович присоединился к китайскому "Шанхай СИПГ". Сумма трансфера не разглашается.

Ранее "Sky Sports" сообщал, что китайский клуб заплатит за австрийца 25 миллионов евро. Отметим, что согласно китайскому законодательству еще 25 миллионов евро "Шанхай СИПГ" должен выплатить в бюджет Китая.

Арнаутович мог перебраться в Китай еще зимой, но "Вест Хэм" отклонил предложение в размере 35 миллионов фунтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" готово заплатить 7 млн евро за полузащитника сборной Словении

Австриец Арнаутович провел в "Вест Хэме" два сезона. В минувшей кампании 30-летний нападающий отметился 11 голами в 30 матчах всех турниров.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Команда Ярмоленко осталась без лидера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Канаде открыли памятник украинцу

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 33061
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 2 Просмотров: 22593
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 16901
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 15237
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 13 Просмотров: 13752
Спорт
Новичок УПЛ усилился известным канадским форвардом
Новичок УПЛ усилился известным канадским форвардом Просмотров: 27
В Цыганкова нет проблем в "Динамо
В Цыганкова нет проблем в "Динамо Просмотров: 144
Одноклубником Ярмоленко станет скандальный футболист
Одноклубником Ярмоленко станет скандальный футболист Просмотров: 189
Малиновский рассказал о положении в "Генке"
Малиновский рассказал о положении в "Генке" Просмотров: 153
"Шахтер" не смог приобрести главного героя Копа Америка
"Шахтер" не смог приобрести главного героя Копа Америка Просмотров: 261
Больше всего комментируют
13
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
9
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
6
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
5
Филарет дал интервью российским пропагандистам
5
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
Голосов: 624
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua