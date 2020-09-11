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пятница, 11 сентября 2020 17:58

Команда Ярмоленко готова побить трансферный рекорд клуба

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Команда Ярмоленко готова побить трансферный рекорд клуба
Андрей Ярмоленко может получить звездного защитника в партнера по команде. Фото: REUTERS

Центральный защитник 27-летний "Бернли" ДжеймсТарковський попал в сферу интересов "Вест Хэма".

В приобретении игрока заинтересован лично главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, сообщает Talk Sport.

Команда Андрея Ярмоленко предложила за Тарковского £ 30 млн. Но "Бернли" отклонил предложение и выставил на защитника ценник в £ 50 млн. Если "молотобойцы" согласятся выплатить эту сумму, они совершат рекордное покупку в истории клуба. На данный момент самым дорогим приобретением является Себастьен Аллер, при котором "Вест Хэм" заплатил £ 45 млн.

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В сезоне 2019/2020 Джеймс Тарковски сыграл за "Бернли" 40 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Джеймс стал лучшим защитником английской Премьер-лиги по статистическим показателям. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

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