Колумбийский форвард, которыминтересовалось "Динамо", поедет в Москву

В киевского "Динамо" нет денег на Вилью. Фото: Instagram.com/Sebastian14Villa

Нападающий "Боки Хуниорс" Себастьян Вилья, которого некоторые СМИ связывали с киевским "Динамо", на самом деле перейдёт в московское "Динамо", сообщает журналист Диего Руэда на своей странице в "Twitter".

По информации источника, в переговорах с "Динамо" участвовали новые представители 25-летнего футболиста — Пабло Мартин Сейхас и Жоао Хеман. Сообщается, что контракт Вильи с московский клубом будет рассчитан на четыре года. Трансфер обойдётся "Динамо" в $ 12 млн.

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В завершившемся в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе "Боки Хуниорс" 27 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в € 5,5 млн. В составе сборной Колумбии Вилья сыграл 4 матча.