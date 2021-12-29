Колумбийский форвард, которым интересовалось "Динамо", поедет в Москву

В киевского "Динамо" нет денег на Вилью. Фото: Instagram.com/Sebastian14Villa

Нападающий "Боки Хуниорс" 25-летний Себастьян Вилья, которого некоторые СМИ связывали с киевским "Динамо", перейдёт в московское "Динамо", сообщает журналист Диего Руэда в Twitter.

В переговорах с "Динамо" участвовали новые представители футболиста - Пабло Мартин Сейхас и Жоао Хеман. Контракт Вильи с московский клубом будет рассчитан на четыре года. Трансфер обойдётся "Динамо" в $12 млн.

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В завершившемся в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе "Боки Хуниорс" 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в €5,5 млн. В составе сборной Колумбии Вилья сыграл четыре матча.