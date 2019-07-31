Колумбиец стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет

Арли Берналь стал победителем "Тур де Франс" в 22 года

Колумбийский гонщик Team Ineos Арли Берналь стал самым молодым победителем многодневки "Тур де Франс" за последние 100 лет.

22-летний колумбиец обошел в общем зачете "Тур де Франс"-2019 партнера по команде Герейнта Томаса из Великобритании.

Также Берналь стал первым представителем Колумбии, одержавшим победу в "Тур де Франс"

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Самым молодым победителем в истории проведения французского Гран-тура является Анри Корне – он выиграл многодневку в 1904-м в возрасте 20 лет.