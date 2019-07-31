Колумбиец стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1683
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2673
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 648
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 972
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5895
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5734
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1188
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
15
11
5
16
3
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
На Месси напали на отдыхе
На Месси напали на отдыхе
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5895
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2691
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1494
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 12:34

Колумбиец стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет

  Комментировать
Колумбиец стал самым молодым победителем &quot;Тур де Франс&quot; за последние 100 лет
Арли Берналь стал победителем "Тур де Франс" в 22 года

Колумбийский гонщик Team Ineos Арли Берналь стал самым молодым победителем многодневки "Тур де Франс" за последние 100 лет.

22-летний колумбиец обошел в общем зачете "Тур де Франс"-2019 партнера по команде Герейнта Томаса из Великобритании.

Также Берналь стал первым представителем Колумбии, одержавшим победу в "Тур де Франс"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олимпийский чемпион и победитель НХЛ может баллотироваться в президенты Чехии

Самым молодым победителем в истории проведения французского Гран-тура является Анри Корне – он выиграл многодневку в 1904-м в возрасте 20 лет.

https://ua.tribuna.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Колумбиец стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 54874
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 11 Просмотров: 45713
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 43165
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 3 Просмотров: 18465
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 17334
Спорт
6 главных вопросов нового сезона УПЛ: нас ждет чемпионская интрига
6 главных вопросов нового сезона УПЛ: нас ждет чемпионская интрига
 Просмотров: 18
Хачериди перейдет в российский клуб
Хачериди перейдет в российский клуб Просмотров: 270
Перед стартом сезона "Карпаты" вышли из телепула телеканалов "Футбол"
Перед стартом сезона "Карпаты" вышли из телепула телеканалов "Футбол" Просмотров: 198
Бывший игрок "Шахтера" покинул московский "Спартак"
Бывший игрок "Шахтера" покинул московский "Спартак" Просмотров: 180
Канделаки опровергла слухи о романе с Милевским
Канделаки опровергла слухи о романе с Милевским Просмотров: 99
Больше всего комментируют
25
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
11
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 1383
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua