Колумбиец стал победителем Джиро д'Италия-2021

Колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers 24-летний Эган Берналь стал победителем Джиро д'Италия-2021.

Берналь потратил на преодоление всей дистанции 86,17 км - 28 часов, сообщает "24 канал".

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Второе место занял итальянец Дамиано Карузо, отставший от лидера на 1 мин и 29 сек. Третьим стал британец Саймон Йейтс, который отстал от Берналя на 4 мин и 15 сек.

Украинец Андрей Пономарь из команды Androni Giocattoli-Sidermec разместился на 67 месте в общем зачете. Пономарь стал самым молодым участником Джиро д'Италия за последние 90 лет.

Эган Берналь - колумбийский профессиональный велогонщик, выступающий c 2018 года за команду мирового тура "Ineos Grenadiers". Чемпион Колумбии 2018-го в индивидуальной гонке.

Стал первым колумбийцем и южноамериканцем, который выиграл Тур де Франс в 2019 году.