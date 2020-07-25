"Колос" уничтожил "Днепр" в стыковом матче за Лигу Европы

"Колос" выиграл вторую встречу подряд. Фото ФК "Колос"

"Колос" забил 4 мяча "Днепру-1" в полуфинале плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы – 4:1.

Команда из Коваливки вышла в финал отборочного турнира ЛЕ, который состоится 29 июля, где встретится с победителем пары "Александрия" – "Мариуполь".

На 22-й минуте Ориховский ударом головой замкнул навес с фланга и открыл счет. Спустя две минуты Антюх забил второй гол в ворота "Днепра-1" после небольшого рикошета.

На 48-й минуте Волынец пытался отбить удар Супряги головой, но от бедра кипера мяч залетел в его же ворота – автогол. Антюх снова вернул преимущество "Колоса" в два гола, оформив дубль на 51-й минуте после ошибки Клищука на выходе.

На 87-й минуте Морозко довел счет до разгромного, завершив контратаку голом.

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Встреча прошла на НСК "Олимпийский". Впервые на матче были зрители.