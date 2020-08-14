Коломойского футбол не интересует - Суркис

Игорь Коломойский (в центре) и его сын Георгий. Фото: БК "Днепр"

Украинский олигарх Игорь Коломойский потерял интерес к футболу.

Бывший владелец "Днепра" начал интересоваться баскетболом, рассказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"На сегодня, насколько я понимаю, Игоря Валерьевича футбол уже не интересует, его интересует баскетбол. Вот когда его интересовал футбол, у нас всех были отношения, связанные с войной в футболе. Если вы помните, он давал мой телефон по телевизору и прочее. Отношения у нас, как у всех, кто знает Игоря Валерьевича, не более того ", - заявил Суркис в комментарии "НВ".

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Игоря Коломойский был владельцем "Днепра". Олигарха связывали также с киевским "Арсеналом", криворожским "Кривбассом" охтырским "Нефтяником" и львовскими "Карпатами". Сейчас сын Коломойского Георгий играет за БК "Днепр".