Коломойский выбросил "Днепр", как игрушку – Безус

Роман Безус проводил лучший сезон в Бельгии. Фото – twitter.com/kaagent

Полузащитник "Гента" Роман Безус поделился мнением о бывшем владельце "Днепра" Игоре Коломойском.

– Для болельщиков Коломойский – больше не молодец. Если бы его не было – может, не было бы ни финала, ни ЛЕ. Но перед этим "Днепр" был все равно, делал славу в Союзе, Украине. Была слава и "Днепр". А с ним команда дошла до ЛЕ, но сейчас нет "Днепра". Закончилась история такого клуба. 100-летняя история". Об этом пишет "Трибуна"

Не молодец только в том плане, что команды не стало. Если бы он не заплатил зарплату, но сохранил клуб, просто отошел от дел. Думаю, были моменты, когда можно было заплатить тренерам-испанцам.

На следующий год нас ждало ЛЧ, нам бы заплатили те же деньги. А потом продать или отдать клуб кому-то. Но это было его, он купил клуб, как игрушку. Когда она сломалась – то выкинул. Жалко. Большая история. Большая потеря для болельщиков, – сказал Безус.

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Роман Безус уже четыре года играет в Бельгии.