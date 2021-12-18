Коломойский вернул сильный "Днепр"

Игорь Йовичевич возглавил "Днепр-1" осенью 2020 года. Фото: scdnipro1.com.ua

Днепровский "Днепр-1" стал зимним бронзовым призером первой части сезона. Команда Игоря Йовичевича финишировала третьей в след за "Шахтером" и "Динамо", оторвавшись от "Зари" на четыре очка.

В чем сила "Днепра-1"?

Тренер. Хорват Йовичевич - главный архитектор успеха днепрян. Он сумел поверить игрокам в свои силы и мотивирует команду не каждый матч. Хорват уделяет большое внимание индивидуальной работе и общению с игроками. Ментально футболисты поверили, что они могут быть успешными на таком уровне и побеждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему "Шахтёр" обошёл "Динамо"

Деньги. "Днепр-1" имеет самые большие финансовые возможности после "Шахтера" и "Динамо" - неофициально за клубом стоит Игорь Коломойский. Клуб может подписывать не только свободных агентов, но и вести полноценную трансферную кампанию. У "Динамо", Загреб удалось арендовать знакомых Йовичевичу по совместной работе Джурасика и Чуже. Подписали Пихаленка из "Шахтера" и арендовали у "горняков" Игнатенко. Пополнили команду румынским вратарем Кожукару, португальским защитником Нельсоном Морте и лидером "Десны" Гуцуляком. Арендовали у "Динамо" Кравченко, Русина и Дубинчака.

Собственная школа. "Днепр-1" инвестирует в развитие собственной школы, за что получит усиление первой команды. Смог стать одним из лидеров команды Назаренко. Большие авансы выдают Батагову и Ярмолюку.

Возвращение Дубинчака в "Динамо" станет проблемой Йовичевича

Довбик в роли лидера. Форвард сборной Украины стал настоящим лидером и голеодором команды. После первой части Артем является лучшим бомбардиром УПЛ с 14 забитыми мячами. Он ведет за собой команду, забивает в нужный момент.

Прогресс Дубинчака и Пихаленка. Арендованный у "Динамо" левый защитник стал одним из лучших игроков на этой позиции в Украине. Быстрый, неуступчивый с хорошим пасом в штрафную соперника. Возвращение игрока в "Динамо" зимой станет реальной проблемой Йовичевича. Пихаленок стал конструктором и лидером середины поля. Прогресс бывшего игрока "Шахтера" не остался незамеченным даже наставником сборной Украины Александром Петраковым, который вызвал игрока на матч против Боснии. Пихаленок имеет хорошее понимание игры, пас, удар.

Лидером УПЛ является "Шахтер", имеющий в своем активе 47 очков. На два меньше у "Динамо". "Днепр-1" замыкает тройку с 40 пунктами. Вторую часть сезона днепряне начнут домашним матчем против "Десны".