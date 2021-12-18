Коломойский вернул сильный "Днепр"

 
Ексклюзивы
1/5
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 5859
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 1656
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 765
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 441
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 2772
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1233
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 306
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 873
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 558
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 8235
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
В НБА показали фантастический победный бросок
В НБА показали фантастический победный бросок
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 297
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2331
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2115
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3636
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6354
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 333
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 21:00

Коломойский вернул сильный "Днепр"

  Комментировать
Коломойский вернул сильный &quot;Днепр&quot;
Игорь Йовичевич возглавил "Днепр-1" осенью 2020 года. Фото: scdnipro1.com.ua

Днепровский "Днепр-1" стал зимним бронзовым призером первой части сезона. Команда Игоря Йовичевича финишировала третьей в след за "Шахтером" и "Динамо", оторвавшись от "Зари" на четыре очка.

В чем сила "Днепра-1"?

Тренер. Хорват Йовичевич - главный архитектор успеха днепрян. Он сумел поверить игрокам в свои силы и мотивирует команду не каждый матч. Хорват уделяет большое внимание индивидуальной работе и общению с игроками. Ментально футболисты поверили, что они могут быть успешными на таком уровне и побеждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему "Шахтёр" обошёл "Динамо"

Деньги. "Днепр-1" имеет самые большие финансовые возможности после "Шахтера" и "Динамо" - неофициально за клубом стоит Игорь Коломойский. Клуб может подписывать не только свободных агентов, но и вести полноценную трансферную кампанию. У "Динамо", Загреб удалось арендовать знакомых Йовичевичу по совместной работе Джурасика и Чуже. Подписали Пихаленка из "Шахтера" и арендовали у "горняков" Игнатенко. Пополнили команду румынским вратарем Кожукару, португальским защитником Нельсоном Морте и лидером "Десны" Гуцуляком. Арендовали у "Динамо" Кравченко, Русина и Дубинчака.

Собственная школа. "Днепр-1" инвестирует в развитие собственной школы, за что получит усиление первой команды. Смог стать одним из лидеров команды Назаренко. Большие авансы выдают Батагову и Ярмолюку.

Возвращение Дубинчака в "Динамо" станет проблемой Йовичевича

Довбик в роли лидера. Форвард сборной Украины стал настоящим лидером и голеодором команды. После первой части Артем является лучшим бомбардиром УПЛ с 14 забитыми мячами. Он ведет за собой команду, забивает в нужный момент.

Прогресс Дубинчака и Пихаленка. Арендованный у "Динамо" левый защитник стал одним из лучших игроков на этой позиции в Украине. Быстрый, неуступчивый с хорошим пасом в штрафную соперника. Возвращение игрока в "Динамо" зимой станет реальной проблемой Йовичевича. Пихаленок стал конструктором и лидером середины поля. Прогресс бывшего игрока "Шахтера" не остался незамеченным даже наставником сборной Украины Александром Петраковым, который вызвал игрока на матч против Боснии. Пихаленок имеет хорошее понимание игры, пас, удар.

Лидером УПЛ является "Шахтер", имеющий в своем активе 47 очков. На два меньше у "Динамо". "Днепр-1" замыкает тройку с 40 пунктами. Вторую часть сезона днепряне начнут домашним матчем против "Десны".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коломойский вернул сильный "Днепр"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя

Кобзарів почала знищувати радянська влада

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 23013
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10998
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
8
 Просмотров: 7182
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя Просмотров: 6435
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 5850
Спорт
Скандального экс-динамовца вывели из состава "Труа"
Скандального экс-динамовца вывели из состава "Труа" Просмотров: 360
Моуриньо обыграл Малиновского
Моуриньо обыграл Малиновского Просмотров: 432
В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства
В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства Просмотров: 1071
Две сестры стали призерами биатлонной гонки преследования
Две сестры стали призерами биатлонной гонки преследования Просмотров: 369
Мы играли на равных в Лиге чемпионов – Луческу
Мы играли на равных в Лиге чемпионов – Луческу 1 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
7
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
2
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
Голосов: 845
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть