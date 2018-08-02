Кого бы вы хотели видеть главным тренером "Динамо"?

Решится ли Игорь Суркис на смену тренера. Фото: Depo.ua

В киевском "Динамо" могут произойти изменения на тренерском мостике. В сети появилась информация, что в случае неудачи Хацкевича в Лиге чемпионивв "киевлян" снова будет тренировать Сергей Ребров.

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Александр Хацкевич возглавил "Динамо" в начале прошлого сезона. За год в "Динамо" он не достиг успеха: вылетел в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, проиграл чемпионат и Кубок "Шахтеру". Ребров в свою очередь дважды выиграл чемпионат Украины и дошел до 1/8 ЛЧ.