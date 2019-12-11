Когда Усик сойдется в поединке с Чисорой

Усик сразится с Чисорой в начале марта 2020-го. Фото: sport.img.com.ua

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 года.

Об этом заявил промоутер Усика Эдди Хирн.

По его словам, после боя против Дерека Чисоры, Усик встретится с победителем поединка между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

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Тогда сразится с болгарином Кубратом Пулевим.

"Бой Усик - Чисора, вероятно, состоится в начале марта. Затем Александр сразится с победителем поединка Джошуа - Пулевой", - сказал Хирн.

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа назвал Александра Усика своим желанным соперником. 22-летний боксер по прозвищу "Динамит" отвечал на вопрос, кого бы он выбрал себе в ближайшие соперники из россыпи "великих имен" супертяжелого дивизиона.