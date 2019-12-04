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среда, 04 декабря 2019 12:49

Когда Криштиану выиграл пятый "Золотой мяч", мне стало больно" – Месси

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Когда Криштиану выиграл пятый &quot;Золотой мяч&quot;, мне стало больно&quot; – Месси
В борьбе за "Золотой мяч" Лионель Месси опередил Вирджила Ван Дейка лишь на 7 баллов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о важности шестого Золотого мяча, а также поведал о противостоянии за эту награду с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом пишет football.ua

"С одной стороны, мне нравилось, что я единственный, у кого пять подобных наград. Когда Криштиану сравнялся со мной, я признаю, что это немного больно, я больше не был один на вершине. Но в те года Криштиану заслужил свои Золотые мячи, и я не мог сделать больше".

"Я понимаю, почему Роналду не выиграл в этом году. Никто из нас не достиг цели выиграть Лигу чемпионов, а это соревнование дает больше возможностей для получения Золотого мяча".

"Когда Криштиану завоевывал этот трофей, он проводил очень хорошие сезоны и побеждал в Лиге чемпионов. Это было решающим", — сказал Месси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Роналду сидел в машине, ожидая своей награды" - итальянские СМИ

Позавчера Месси выиграл свой шестой в карьере "Золотой мяч". У Криштиано Роналдо осталось 5 трофеев.

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