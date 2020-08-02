Клуб с АПЛ заинтересовался Цыганковым

Виктор Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ. Фото: ФК "Динамо" Киев

Английский "Лестер" заинтересован в услугах полузащитника "Динамо" и сборной Украины Виктора Цыганкова.

Представитель АПЛ планирует усилить состав украинским вингером на следующий сезон, сообщает в твиттер Sqenf Foot

Больше никаких подробностей потенциального трансфера не известно.

В прошлом сезоне "Лестер" не смог удержаться в зоне Лиги чемпионов и занял 5 место, что дает команде право играть в группе Лиги Европы.

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Виктор Цыганков является одним из лидеров "Динамо". Выступает за первую команду с 2016 года.