Клуб НБА избавился от украинского центрового

Алексей Лень не смог задержаться в "Торонто" на долго. Фото: REUTERS

Клуб НБА "Торонто Рэпторс" разорвал контракт с центровым сборной Украины 27-летним Алексеем Ленем.

Лень за 2 месяца пребывания в клубе не смог завоевать доверие тренера, сообщил Twitter клуба.

Украинец перебрался в "Торонто" в это межсезонье и подписал с клубом 12-месячный контракт на сумму $2,3 млн. Но полноценно проявить себя в команде не смог.

Центровой сборной Украины провел 7 матчей в этом сезоне. В среднем за игру набирая 2,3 очка, то есть 50% с игры, и делал 1,6 подбора за 10,9 мин. на паркете.

Ранее в НБА Лень выступал за "Финикс Санс", "Атланту Хоукс" и "Сакраменто Кингз".

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"Торонто" в турнирной таблице Восточной конференции занимает 13-е место. В 13 матчах регулярного сезона команда получила только 5 побед.