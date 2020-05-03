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воскресенье, 03 мая 2020 13:27

Клуб НБА хочет назначить тренером женщину

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Клуб НБА хочет назначить тренером женщину
Бэкки Хеммон может войти в историю. Фото АР

Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк Никс" может назначить на должность главного тренера женщину. Об этом сообщает NY Post.

По словам журналиста Марка Бермана, "Никс" проведут встречу с Бэкки Хэммон, ход которой должен быть открытым.

"Джеймс Долан оценит назначение женщины на пост главного тренера после всех прошлых провалов".

Хэммон в 2014 году подписала контракт с "Сан-Антонио" и стала первой женщиной-помощником главного тренера в истории НБА.

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История с назначением Хэммон может напомнить фильм "Эдди", когда главная героиня, роль которой сыграла Вупи Голдберг, стала первой женщиной главным тренером в истории НБА и "Никс".

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