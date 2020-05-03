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воскресенье, 03 мая 2020 18:12

Клуб Милевского вышел из кризиса

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Клуб Милевского вышел из кризиса
35-ла=етний Милевский сыграл полтора тайма. Фото инстаграм

Брестское Динамо реабилитировалось за неудачные результаты в последних матчах. Под горячую руку действующего чемпиона попала Белшина, получив три безответных мяча в свои ворота.

Оборона команды из Бобруйска продержалась 12 минут, пока Ясюкевич не срезал мяч в свои ворота. После перерыва хозяева посыпались окончательно, позволив Гордейчуку и Лаптеву установить окончательный счет на табло. Сообщает footballua.tv

Артем Милевский вышел в старте и был заменен на 76 минуте, а Александр Нойок провел на поле все 90 минут. Победа позволила клубу с берегов Буга вернуться в середину таблицы с 10 очками в активе. Евгений Хачериди продолжает отбывать дисквалификацию на 5 матчей после скандального удаления.

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Беларусь является единственной европейской страной, в которой играют в футбол на высшем уровне, несмотря на пандемию коронавируса. Во всех остальных странах – пауза.

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