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пятница, 04 декабря 2020 20:45

Клуб из Кипра хочет перехватить бразильца в "Динамо"

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Кипрский "Пафос" проявляет интерес к 19-летнего форварда "Фламенго" Линкольна.

Летом "Пафос" посылал "Фламенго" факс с трансферной предложением на Линкольна, сообщил журналиста Вене Касагранде.

Киприоты были готовы подписать нападающего за 4 миллиона долларов, но сделка не состоялась. Сейчас "Пафос" сохраняет интерес к Линкольну и готов заплатить ту же сумму.

В услугах футболиста также заинтересовано киевское "Динамо", которое летом стремилось подписать игрока. Во время зимнего трансферного окна киевляне снова попытаются подписать бразильца.

 

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Наставник "Динамо" Мирча Луческу сейчас может в нападении рассчитывать только на Владислава упряжи на позиции форварда, который уже не забивает 3 месяца. Тренерский штаб киевлян на этой позиции форварда также использует вингера Беньямина Вербича.

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